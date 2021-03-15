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شاهد.. القحطاني ينصح بـ "الحبة السوداء" حال الإصابة بكورونا

Time منذ ساعة
Views 1723
شاهد.. القحطاني ينصح بـ "الحبة السوداء" حال الإصابة بكورونا

علي القحطاني (صدى):
أجاب خبير العقاقير الدكتور جابر القحطاني، على سؤال حول كيفية تقوية الجهاز المناعي حال أصيب الإنسان بفيروس كورونا المستجد.

وقال القحطاني خلال برنامج " في الصورة ": " الحبة السوداء جيدة جدًا، وعليها دراسات تؤكد أنها ترفع الجهاز المناعي، وفيها شفاء " .

وأوضح القحطاني أن البعض يستخدمون الحبة السوداء بشكل خطأ ما يعرضهم للخطر، لأنها تحتوي على مادة طائرة وتكون عديمة فائدة حال تعرضها للحرارة.

وأضاف: " 7 حبات فقط من الحبة السوداء، لها التأثير الدواء، يمكن أن تؤخذ عن طريق وضعها مع معلقة عسل، أو وضعها في تمرة ومضغها " مشيرًا إلى أن تناول الحبة السوداء يكون خطرا إذا أخذت بأكثر من 7 حبات .

وأشار إلى أن جميع المواد المضادة للأكسدة تقوي المناعة حال الإصابة بكورونا، مثل: الحلبة، و" النخوة " والتي من ضمنها الكمون - الكراوية - الينسون - الشمر، والينسون النجمي.

Time واتساب
كورونا
جابر القحطاني

أحدث التعليقات

صراحه
من زينها
M
مين اللي ماسك هذا اللاعب في النصر وعلى اي اساس... اي واسطه هذي.. راتبه ٥٠٠ الف شهريا ولا منه اي فايده هذا مو فساد اداري
سعـــ ابومحمد ــد
متعود على الرشاوي حسبي الله عليه
زعيم اااسيا
اتوقع فوز العين في حال الصافره تكون عادله لكن اللوبي الاصفر يحاول انقاذ مشروع المليارات لكي لايكونوا فضيحه الموسم
naeem
نسيت حرب الخليج وشى سوى الاجانب الى بدون كفيل فى السعوديه

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