شاهد.. القحطاني ينصح بـ "الحبة السوداء" حال الإصابة بكورونا

علي القحطاني (صدى):
أجاب خبير العقاقير الدكتور جابر القحطاني، على سؤال حول كيفية تقوية الجهاز المناعي حال أصيب الإنسان بفيروس كورونا المستجد.
وقال القحطاني خلال برنامج " في الصورة ": " الحبة السوداء جيدة جدًا، وعليها دراسات تؤكد أنها ترفع الجهاز المناعي، وفيها شفاء " .
وأوضح القحطاني أن البعض يستخدمون الحبة السوداء بشكل خطأ ما يعرضهم للخطر، لأنها تحتوي على مادة طائرة وتكون عديمة فائدة حال تعرضها للحرارة.
وأضاف: " 7 حبات فقط من الحبة السوداء، لها التأثير الدواء، يمكن أن تؤخذ عن طريق وضعها مع معلقة عسل، أو وضعها في تمرة ومضغها " مشيرًا إلى أن تناول الحبة السوداء يكون خطرا إذا أخذت بأكثر من 7 حبات .
وأشار إلى أن جميع المواد المضادة للأكسدة تقوي المناعة حال الإصابة بكورونا، مثل: الحلبة، و" النخوة " والتي من ضمنها الكمون - الكراوية - الينسون - الشمر، والينسون النجمي.