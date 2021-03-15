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شاهد.. تفاصيل تبرع مواطن بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها 

Time منذ ساعة
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شاهد.. تفاصيل تبرع مواطن بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها 

عادل الحربي (صدى):
تحدث المواطن أحمد الشراري، عن تفاصيل تبرعه بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها الصحية مع عمليات غسيل الكلى.

وقال أحمد الشراري خلال مداخلة مع برنامج "ياهلا" إن تدهور حالتها الصحية خلال إحدى الرحلات، كانت السبب في معرفة حالتها الصحية.

وأضاف:"اكتشف الأطباء أنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وبعض المشكلات الصحية نتيجة لكونها تعيش بكلية واحدة".

ولفت إلى أنه كان يتمنى إنهاء معاناتها قبل وقت طويل، ولكن جائحة كورونا حالت دون إتمام عملية التبرع، مبينا أنه لم يعلم بأنها تعيش بكلية واحدة.

وأوضح أن الأطباء أخبروه أن حالتها الصحية يمكن أن تشهد تحسنًا، ولكنها تعرضت لانتكاسة مجددًا، حيث عبر بعدها الزوج عن استعداده للتبرع بكليته لزوجته.

Time واتساب
برنامج ياهلا
تبرع
غسيل الكلي
أحمد الشراري

أحدث التعليقات

صراحه
من زينها
M
مين اللي ماسك هذا اللاعب في النصر وعلى اي اساس... اي واسطه هذي.. راتبه ٥٠٠ الف شهريا ولا منه اي فايده هذا مو فساد اداري
سعـــ ابومحمد ــد
متعود على الرشاوي حسبي الله عليه
زعيم اااسيا
اتوقع فوز العين في حال الصافره تكون عادله لكن اللوبي الاصفر يحاول انقاذ مشروع المليارات لكي لايكونوا فضيحه الموسم
naeem
نسيت حرب الخليج وشى سوى الاجانب الى بدون كفيل فى السعوديه

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