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شاهد.. القحطاني يروي قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوما من تناولها "الرمرام"

Time منذ 6 دقائق
Views 1194
شاهد.. القحطاني يروي قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوما من تناولها "الرمرام"

نايف السالم (صدى):
كشف الدكتور جابر القحطاني، عن قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوماً، وذلك بعد أن وصف لها أحد المعالجين الشعبيين عشبة "الرمرام".

وقال جابر القحطاني خلال لقاء ببرنامج " في الصورة":"كان هناك امرأة منومة بمستشفى الملك عبدالله الحرس الوطني،  لديها مشكلات بالمعدة وتأخذ دواءاً لذلك".

وأضاف:" عندما خرجت من المستشفى قابلتها إحدى زميلاتها، ووصفت لها معالجاً شعبياً سيعطيها وصفة بدلاً من علاج المستشفى".

وتابع:" ألقت المرأة بالدواء في القمامة، وذهبت للمعالج الشعبي وأعطاها نبات الرمرام، وتوفيت بعد 12 يوماً".

Time واتساب
معالج شعبي
جابر القحطاني
عشبة الرمرام

أحدث التعليقات

ابوبدر
والله ذنبها وذنب الناس اللي ماشين بساقتها وغررت بهم بتصرفاتها وافعالها بمن فيهم ابنائها اللي انظلموا معها اما ابوها وكل اهلها فليس لهم بها علاقة من ناحية تصرفاتها فكلن يتحمل ذنب نفسه وربنا عز وجل بصير بعباده وكلن يحاسب على عمله وربنا يرحم الشايب ويغفر له ويعوضه عنها ببنت بالجنة وهي الله يهديها وان ما اهتدت فهو عز وجل كفيل بتصرفاتها ويقدر عليها. نسأل الله العافية والسلامة والهداية لنا ولاهلينا وابنائنا وبناتنا ولجميع المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الخيمة الشعبية
أعوذ بالله. أي فوز تبحثين عنه وأنتي متبرجة.
ابن مرزوق
جزاكم الله خير ليتنا نعمل على ايصال كل الامور الدينية لابناءنا
**""'سهم'""**😊
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