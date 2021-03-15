شاهد.. القحطاني يروي قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوما من تناولها "الرمرام"

نايف السالم (صدى):
كشف الدكتور جابر القحطاني، عن قصة مواطنة توفيت بعد 12 يوماً، وذلك بعد أن وصف لها أحد المعالجين الشعبيين عشبة "الرمرام".
وقال جابر القحطاني خلال لقاء ببرنامج " في الصورة":"كان هناك امرأة منومة بمستشفى الملك عبدالله الحرس الوطني، لديها مشكلات بالمعدة وتأخذ دواءاً لذلك".
وأضاف:" عندما خرجت من المستشفى قابلتها إحدى زميلاتها، ووصفت لها معالجاً شعبياً سيعطيها وصفة بدلاً من علاج المستشفى".
وتابع:" ألقت المرأة بالدواء في القمامة، وذهبت للمعالج الشعبي وأعطاها نبات الرمرام، وتوفيت بعد 12 يوماً".