الحكم على على مدرب النصر والهلال السابق بالسجن 4 أعوام

ماجد محمد (صدى):
قضت المحكمة العليا في كرواتيا وفقًا لصحيفة "nacional" الكرواتية، أحكامًا بالسجن ضد زوران ماميتش مدرب فريقي النصر والهلال السابق، وشقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب.
ويواجه زوران ماميتش تهم تخفيض الالتزامات الضريبية وقبول الرشاوى، كما سهل من صفقات انتقال لاعبين إلى فرق أوروبية أخرى، كما حدث في انتقال كل من لوكا مودريتش وديجان لوفرين في وقت سابق.
يتولى زوران ماميتش في الوقت الحالي تدريب فريق دينامو زغرب الكرواتي، مع مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يتبقى له لقاء الإياب ضد فريق توتنهام في دور الـ16، بعد خسارته في إنجلترا بهدفين دون رد.
وسبق للمدرب الكرواتي تولي قيادة فريقي النصر والهلال موسم 2016 مع الأول، قبل أن يتولى قيادة الأخير في موسم 2018 ولم يحقق برفقتهما أي لقب.