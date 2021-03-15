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الحكم على على مدرب النصر والهلال السابق بالسجن 4 أعوام

Time منذ 28 دقيقة
Views 1832
الحكم على على مدرب النصر والهلال السابق بالسجن 4 أعوام

ماجد محمد (صدى):
قضت المحكمة العليا في كرواتيا وفقًا لصحيفة "nacional" الكرواتية، أحكامًا بالسجن ضد زوران ماميتش مدرب فريقي النصر والهلال السابق، وشقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب.

ويواجه زوران ماميتش تهم تخفيض الالتزامات الضريبية وقبول الرشاوى، كما سهل من صفقات انتقال لاعبين إلى فرق أوروبية أخرى، كما حدث في انتقال كل من لوكا مودريتش وديجان لوفرين في وقت سابق.

يتولى زوران ماميتش في الوقت الحالي تدريب فريق دينامو زغرب الكرواتي، مع مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يتبقى له لقاء الإياب ضد فريق توتنهام في دور الـ16، بعد خسارته في إنجلترا بهدفين دون رد.

وسبق للمدرب الكرواتي تولي قيادة فريقي النصر والهلال موسم 2016 مع الأول، قبل أن يتولى قيادة الأخير في موسم 2018 ولم يحقق برفقتهما أي لقب.

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النصر
الهلال
المحكمة العليا

أحدث التعليقات

ابوبدر
والله ذنبها وذنب الناس اللي ماشين بساقتها وغررت بهم بتصرفاتها وافعالها بمن فيهم ابنائها اللي انظلموا معها اما ابوها وكل اهلها فليس لهم بها علاقة من ناحية تصرفاتها فكلن يتحمل ذنب نفسه وربنا عز وجل بصير بعباده وكلن يحاسب على عمله وربنا يرحم الشايب ويغفر له ويعوضه عنها ببنت بالجنة وهي الله يهديها وان ما اهتدت فهو عز وجل كفيل بتصرفاتها ويقدر عليها. نسأل الله العافية والسلامة والهداية لنا ولاهلينا وابنائنا وبناتنا ولجميع المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الخيمة الشعبية
أعوذ بالله. أي فوز تبحثين عنه وأنتي متبرجة.
ابن مرزوق
جزاكم الله خير ليتنا نعمل على ايصال كل الامور الدينية لابناءنا
**""'سهم'""**😊
الدعوى تجارية يامنظمة الصحة التجارية ..😎

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