بالفيديو.. التعاون يتغلب على القادسية ويصل لنصف نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق الكرة بنادي التعاون، على القادسية بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله الرياضي، لحساب دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأحرز لياندر تاوامبا، أول أهداف اللقاء لصالح التعاون، عند الدقيقة الـ10، وفي الدقيقة 37، تمكن حسن العمري، من تسجيل هدف التعادل للقادسية، قبل أن يحجز سميحان النابت، بطاقة التأهل للتعاون، بهدف ثاني في الدقيقة 58.
وحجز التعاون مقعدًا في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وينتظر في المربع الذهبي، الفائز من مواجهة الاتحاد والفتح، والتي تقام مساء غٍد الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من البطولة.