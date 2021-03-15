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بالفيديو.. التعاون يتغلب على القادسية ويصل لنصف نهائي كأس الملك

Time منذ ساعة
Views 1784
بالفيديو.. التعاون يتغلب على القادسية ويصل لنصف نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق الكرة بنادي التعاون، على القادسية بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله الرياضي، لحساب دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز لياندر تاوامبا، أول أهداف اللقاء لصالح التعاون، عند الدقيقة الـ10، وفي الدقيقة 37، تمكن حسن العمري، من تسجيل هدف التعادل للقادسية، قبل أن يحجز سميحان النابت، بطاقة التأهل للتعاون، بهدف ثاني في الدقيقة 58.

وحجز التعاون مقعدًا في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وينتظر في المربع الذهبي، الفائز من مواجهة الاتحاد والفتح، والتي تقام مساء غٍد الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من البطولة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والله ذنبها وذنب الناس اللي ماشين بساقتها وغررت بهم بتصرفاتها وافعالها بمن فيهم ابنائها اللي انظلموا معها اما ابوها وكل اهلها فليس لهم بها علاقة من ناحية تصرفاتها فكلن يتحمل ذنب نفسه وربنا عز وجل بصير بعباده وكلن يحاسب على عمله وربنا يرحم الشايب ويغفر له ويعوضه عنها ببنت بالجنة وهي الله يهديها وان ما اهتدت فهو عز وجل كفيل بتصرفاتها ويقدر عليها. نسأل الله العافية والسلامة والهداية لنا ولاهلينا وابنائنا وبناتنا ولجميع المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الخيمة الشعبية
أعوذ بالله. أي فوز تبحثين عنه وأنتي متبرجة.
ابن مرزوق
جزاكم الله خير ليتنا نعمل على ايصال كل الامور الدينية لابناءنا
**""'سهم'""**😊
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