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 "الصرامي" يكشف عن رأيه في قرار الكفاءة المالية برفض جدولة الرواتب

Time منذ 51 دقيقة
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 "الصرامي" يكشف عن رأيه في قرار الكفاءة المالية برفض جدولة الرواتب

نواف السالم (صدى):
عقب المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، على تحديد لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، متطلباتها القادمة لإصدار شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سعود الصرامي:"رفض لجنة الكفاءة المالية لجدولة المرتبات قرار تاريخي ويستحق الإشادة به".

وأوضح: "مثل هذه القرارات ستكون عاملاً مساعداً لاستلام الجميع حقوقهم دون تأخير وستمنح مجلس الإدارة قوة ومتانة للحفاظ على حقوق النادي بدلاً من مجاملة الموظف المتقاعس عن أداء عمله بحجة عدم استلامه حقوقه المادية".

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اشترطت اليوم، على الأندية الراغبة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد، حتى 30 أبريل.

 

Time واتساب
نادي النصر
سعود الصرامي
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

ابوبدر
والله ذنبها وذنب الناس اللي ماشين بساقتها وغررت بهم بتصرفاتها وافعالها بمن فيهم ابنائها اللي انظلموا معها اما ابوها وكل اهلها فليس لهم بها علاقة من ناحية تصرفاتها فكلن يتحمل ذنب نفسه وربنا عز وجل بصير بعباده وكلن يحاسب على عمله وربنا يرحم الشايب ويغفر له ويعوضه عنها ببنت بالجنة وهي الله يهديها وان ما اهتدت فهو عز وجل كفيل بتصرفاتها ويقدر عليها. نسأل الله العافية والسلامة والهداية لنا ولاهلينا وابنائنا وبناتنا ولجميع المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الخيمة الشعبية
أعوذ بالله. أي فوز تبحثين عنه وأنتي متبرجة.
ابن مرزوق
جزاكم الله خير ليتنا نعمل على ايصال كل الامور الدينية لابناءنا
**""'سهم'""**😊
الدعوى تجارية يامنظمة الصحة التجارية ..😎

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