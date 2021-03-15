 "الصرامي" يكشف عن رأيه في قرار الكفاءة المالية برفض جدولة الرواتب

نواف السالم (صدى):
عقب المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، على تحديد لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، متطلباتها القادمة لإصدار شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سعود الصرامي:"رفض لجنة الكفاءة المالية لجدولة المرتبات قرار تاريخي ويستحق الإشادة به".
وأوضح: "مثل هذه القرارات ستكون عاملاً مساعداً لاستلام الجميع حقوقهم دون تأخير وستمنح مجلس الإدارة قوة ومتانة للحفاظ على حقوق النادي بدلاً من مجاملة الموظف المتقاعس عن أداء عمله بحجة عدم استلامه حقوقه المادية".
وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اشترطت اليوم، على الأندية الراغبة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد، حتى 30 أبريل.