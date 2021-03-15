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قيمة الرسوم المفروضة على مواطني المملكة ودول الخليج لدخول مصر 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1722
قيمة الرسوم المفروضة على مواطني المملكة ودول الخليج لدخول مصر 

القاهرة (صدى):
قررت وزارة الداخلية المصرية، فرض رسوم دخول على مواطني المملكة والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية، إلى أن قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارًا أمريكياً، أو ما يقارب 100 ريال تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي " المملكة، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر”، وفقا للزميلة "سبق".

ومن جانبه، قال مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، إن القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية.

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المملكة
الكويت
عمان
الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
رسوم تأشيرة

أحدث التعليقات

عشاق الفن السعودي
بلجيكا داج يا كبرها لا و تصنيفها الأول أنتم الظاهر عايشن ان البطولات عندكم بس و باقي العالم داج يا خوي تونا شايفين كأس العالم بلجيكا وصلت دور الأربعة اقول خلك بجحفلي
abdul
بالّا نحارب ادمان الدخان والكحول ، جانا ادمان اللقاح . ثلاث لقاحات، وربما يستمر كل سنة مثل لقاح الانفلوونزا .
واضح*** وصريح***
نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.
الملل
انا لاعب هجوم واحب العب في غرفة النوم واستيطع تسجيل هدفين واجيد العب علي جميع الاتجهات
واضح*** وصريح***
اللهم أغفر لهُ وأرحمهُ وعافهِ واعفوا عنهُ , وأكرم نزلهُ ووسع مدخلهُ وأغسله بالماء والثلج والبرد , ونقهِ من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس , اللهم أوسع عليهِ قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النارِ يا رب العالمين , اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار،ووالداي وجميع أموات المسلمين، آمين..

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