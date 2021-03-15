قيمة الرسوم المفروضة على مواطني المملكة ودول الخليج لدخول مصر 

القاهرة (صدى):
قررت وزارة الداخلية المصرية، فرض رسوم دخول على مواطني المملكة والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت وزارة الداخلية المصرية، إلى أن قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارًا أمريكياً، أو ما يقارب 100 ريال تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي " المملكة، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر”، وفقا للزميلة "سبق".
ومن جانبه، قال مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، إن القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية.