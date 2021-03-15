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واتساب يطالب مستخدميه بتحديث جديد

Time منذ 39 دقيقة
Views 1449
واتساب يطالب مستخدميه بتحديث جديد

وكالات (صدى):
تلقى مستخدمو تطبيق واتساب إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو.

وأوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق، حيث تنص الرسالة على التالي: ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرًا على قراءة الرسائل وإرسالها.

وأكدت على ضرورة قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق حتى تاريخ 15 مايو، وخلاف ذلك، سيتعين عليهم التخلي عن التطبيق.

وفي وقت سابق،قام برنامج المراسلة واتساب بتحديث اتفاقية المستخدم، مضيفًا بندًا بشأن نقل المعلومات الشخصية إلى فيسبوك، ما أحدث ضجة بين المستخدمين، وتنص الاتفاقية على أن التطبيق

Time واتساب
واتساب
تحديث جديد
سياسة الخصوصية

أحدث التعليقات

عشاق الفن السعودي
بلجيكا داج يا كبرها لا و تصنيفها الأول أنتم الظاهر عايشن ان البطولات عندكم بس و باقي العالم داج يا خوي تونا شايفين كأس العالم بلجيكا وصلت دور الأربعة اقول خلك بجحفلي
abdul
بالّا نحارب ادمان الدخان والكحول ، جانا ادمان اللقاح . ثلاث لقاحات، وربما يستمر كل سنة مثل لقاح الانفلوونزا .
واضح*** وصريح***
نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.
الملل
انا لاعب هجوم واحب العب في غرفة النوم واستيطع تسجيل هدفين واجيد العب علي جميع الاتجهات
واضح*** وصريح***
اللهم أغفر لهُ وأرحمهُ وعافهِ واعفوا عنهُ , وأكرم نزلهُ ووسع مدخلهُ وأغسله بالماء والثلج والبرد , ونقهِ من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس , اللهم أوسع عليهِ قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النارِ يا رب العالمين , اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار،ووالداي وجميع أموات المسلمين، آمين..

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