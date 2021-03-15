واتساب يطالب مستخدميه بتحديث جديد

وكالات (صدى):
تلقى مستخدمو تطبيق واتساب إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو.
وأوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق، حيث تنص الرسالة على التالي: ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرًا على قراءة الرسائل وإرسالها.
وأكدت على ضرورة قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق حتى تاريخ 15 مايو، وخلاف ذلك، سيتعين عليهم التخلي عن التطبيق.
وفي وقت سابق،قام برنامج المراسلة واتساب بتحديث اتفاقية المستخدم، مضيفًا بندًا بشأن نقل المعلومات الشخصية إلى فيسبوك، ما أحدث ضجة بين المستخدمين، وتنص الاتفاقية على أن التطبيق