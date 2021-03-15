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قلق بين أروقة النصر قبل مواجهة العين

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قلق بين أروقة النصر قبل مواجهة العين

طلال الغامدي (صدى):
ينتاب النصر حالة من القلق خوفا أن يقع ضحية إثر مفاجأة جديدة في بطولة كأس الملك عندما يلاقي العين متذيل ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء في ربع نهائي بطولة الكأس.

كان النصر قد خرج من بطولة كأس الملك التي يحمل لقبها 6 مرات، بعد خروجه بشكل مفاجئ أمام فرق كانت نسبة الترشيحات في صالحها أقل من النادي العاصمي، وخرج النصر من ثمن نهائي كأس الملك 1984 عندما خسر بشكل مفاجئ أمام ضمك بهدفين مقابل هدف، إذ تقدم الأصفر بهدف، لكن النادي الجنوبي سجل هدفاً في الشوط الثاني وأتبعه بآخر في الأوقات الإضافية ليغادر النصراويون البطولة.

وسقط النصر مجدداً في النسخة التي تليها عندما خسر أمام النهضة 3-1 بعد التمديد في دور ثمن النهائي، وبعد عودة البطولة في 2008 تحت مسمى كأس الملك للأبطال، كان النصر على موعد مع نادي الحزم في ربع النهائي، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الحزم 3-2 خارج أرضه، وعاد النصر في الإياب بهدف، ليتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية وبعدها ركلات الترجيح التي أعلنت فوز الحزم 6-5.

وأحرز البرازيلي جوناثان بينيتس لاعب هدفاً من ركلة حرة بعيدة في شباك النصر بمباراة الفريقين ليغادر الأخير البطولة من دور ربع النهائي في نسخة 2018.

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النصر
العين
كأس الملك

أحدث التعليقات

عشاق الفن السعودي
بلجيكا داج يا كبرها لا و تصنيفها الأول أنتم الظاهر عايشن ان البطولات عندكم بس و باقي العالم داج يا خوي تونا شايفين كأس العالم بلجيكا وصلت دور الأربعة اقول خلك بجحفلي
abdul
بالّا نحارب ادمان الدخان والكحول ، جانا ادمان اللقاح . ثلاث لقاحات، وربما يستمر كل سنة مثل لقاح الانفلوونزا .
واضح*** وصريح***
نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.
الملل
انا لاعب هجوم واحب العب في غرفة النوم واستيطع تسجيل هدفين واجيد العب علي جميع الاتجهات
واضح*** وصريح***
اللهم أغفر لهُ وأرحمهُ وعافهِ واعفوا عنهُ , وأكرم نزلهُ ووسع مدخلهُ وأغسله بالماء والثلج والبرد , ونقهِ من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس , اللهم أوسع عليهِ قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النارِ يا رب العالمين , اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار،ووالداي وجميع أموات المسلمين، آمين..

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