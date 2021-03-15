الأعداد السابقة للصحيفة

تغييرات هيكلية وتعيينات جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

Time منذ ساعة
Views 1749
تغييرات هيكلية وتعيينات جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم إصدار عدد من القرارات بهدف تطوير أداء الهيئة والتواؤم مع المتغيرات الحديثة في صناعة الإعلام.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، أن القرارات شملت إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتلفزيون، بحيث ترتبط به البرامج والمحتوى والإنتاج والخدمات الفنية وإدارة القنوات والإعلام الرقمي، وتتضمن دمج الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الموجودة.

وبين أن تحديث الهيكل التنظيمي وتوضيح مصفوفة الصلاحيات يخدم مرونة العمل وسرعة الأداء، بعد اكتمال تغيير الهيكل التنظيمي في القطاع الهندسي وقطاع الخدمات المساندة؛ مما يعزز من التكامل المهني في منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأفاد، أن الهيئة أطلقت مبادرة الصف الثاني من القيادات، للإسهام في مرحلة التحول التي تمر بها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وصنع التغيير الذي يرتقي إلى مستوى الطموح.

Time واتساب
الإذاعة والتلفزيون
تغييرات هيكلية
صناعة الإعلام

أحدث التعليقات

عشاق الفن السعودي
بلجيكا داج يا كبرها لا و تصنيفها الأول أنتم الظاهر عايشن ان البطولات عندكم بس و باقي العالم داج يا خوي تونا شايفين كأس العالم بلجيكا وصلت دور الأربعة اقول خلك بجحفلي
abdul
بالّا نحارب ادمان الدخان والكحول ، جانا ادمان اللقاح . ثلاث لقاحات، وربما يستمر كل سنة مثل لقاح الانفلوونزا .
واضح*** وصريح***
نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.
الملل
انا لاعب هجوم واحب العب في غرفة النوم واستيطع تسجيل هدفين واجيد العب علي جميع الاتجهات
واضح*** وصريح***
اللهم أغفر لهُ وأرحمهُ وعافهِ واعفوا عنهُ , وأكرم نزلهُ ووسع مدخلهُ وأغسله بالماء والثلج والبرد , ونقهِ من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس , اللهم أوسع عليهِ قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النارِ يا رب العالمين , اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار،ووالداي وجميع أموات المسلمين، آمين..

أخر الأخبار

شاهد.. اقتصادي يكشف عن المستفيد الوحيد من إلغاء نظام الكفيل 
شاهد.. اقتصادي يكشف عن المستفيد الوحيد من إلغاء نظام الكفيل 
Time منذ 10 دقائق Views 1619
قيمة الرسوم المفروضة على مواطني المملكة ودول الخليج لدخول مصر 
قيمة الرسوم المفروضة على مواطني المملكة ودول الخليج لدخول مصر 
Time منذ 19 دقيقة Views 1717
شاهد.. لحظة التشابك بالأيدي بين شباب الشعلة وطاقم تحكيمي
شاهد.. لحظة التشابك بالأيدي بين شباب الشعلة وطاقم تحكيمي
Time منذ 21 دقيقة Views 1539
عايشه الجو وتنتظر النصيب
عايشه الجو وتنتظر النصيب
Time منذ 36 دقيقة Views 330
نهاية الحماس بعد العزيمة
نهاية الحماس بعد العزيمة
Time منذ 36 دقيقة Views 242
قرود خاطفة شبل أسد
قرود خاطفة شبل أسد
Time منذ 37 دقيقة Views 364
واتساب يطالب مستخدميه بتحديث جديد
واتساب يطالب مستخدميه بتحديث جديد
Time منذ 38 دقيقة Views 1442
فيديو مسرب للفنانة بشرى عقبي يثير ضجة
فيديو مسرب للفنانة بشرى عقبي يثير ضجة
Time منذ 47 دقيقة Views 578
قلق بين أروقة النصر قبل مواجهة العين
قلق بين أروقة النصر قبل مواجهة العين
Time منذ ساعة Views 2130
الصحة: عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا لـ2.3 مليون جرعة
الصحة: عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا لـ2.3 مليون جرعة
Time منذ ساعة Views 1488