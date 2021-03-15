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شاهد.. الكريديس يكشف عن أسباب ارتفاع تسجيل المخالفات للإجراءات الاحترازية في الرياض

Time منذ 18 دقيقة
Views 1373
شاهد.. الكريديس يكشف عن أسباب ارتفاع تسجيل المخالفات للإجراءات الاحترازية في الرياض

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي لمنطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عن أسباب ارتفاع تسجيل المخالفات للإجراءات الاحترازية في الرياض.

 

وقال خالد الكريديس خلال لقاء مع قناة العربية:" الاجهزة الأمنية لديها خطة لرصد بعض المواقع التي قد تكون فيها احتمالية زحام أو حسب التسلسل الزمني مثل إجازة نهاية الأسبوع يتم تكثيف التواجد، أيضا حسب طبيعة النشاط الاجتماعي والتجاري وهي طبيعي بلا شك انعكاس بجهود الأجهزة الأمنية".

وأوضح:" أغلب المخالفات المرصد عبارة عن تراخي من البعض د، وجهود الأجهزة الأمنية تركز على عدم ارتداء الكمامة بشكل صحيح وعدم تغطية الفم والأنف بقطعة قماشية وعدم تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام ببروتوكلات الأنشطة التي سبق  الإعلان عنها في المطاعم والمقاهي".

Time واتساب
الرياض
مخالفات
الإجراءات الاحترازية
الرائد خالد الكريديس

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
واخرتها عمرها متجاوز ٤٥ عام
احمد
هرج فاضي
المهم
لا تكشف .حل الوضع .
شرحبيل
جعلها ماتتقدم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابهوات يا اسطوات سيبوكم من نادي الفقر وقولوا لرائيس النادي ابتعد عني ما حبك اش تبيبي

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