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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً بجبهة الكسارة غرب مأرب

Time منذ 21 دقيقة
Views 1304
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً بجبهة الكسارة غرب مأرب

صنعاء‎ (صدى):
تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، من صد هجوم لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومقتل وجرح من كان على متنها، إضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات الميليشيا في جبهتي المخدرة والمشجح.

وكانت الميليشيا الحوثية قد حشدت، منذ أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعدادا كبيرة من عناصرها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

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مأرب
الجيش اليمني
الكسارة

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
واخرتها عمرها متجاوز ٤٥ عام
احمد
هرج فاضي
المهم
لا تكشف .حل الوضع .
شرحبيل
جعلها ماتتقدم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابهوات يا اسطوات سيبوكم من نادي الفقر وقولوا لرائيس النادي ابتعد عني ما حبك اش تبيبي

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