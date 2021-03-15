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شاهد.. قصة مواطنة أعادت مريضا لذويه بعد فقده القدرة على التواصل

Time منذ 30 دقيقة
Views 1521
شاهد.. قصة مواطنة أعادت مريضا لذويه بعد فقده القدرة على التواصل

جدة (صدى):
روت الممرضة في مجمع الملك عبد الله الطبي، داليا أحمد عبد الله، قصة إعادتها مريض لذويه، بعدما فقد القدرة على التواصل نتيجة لتعرضه لحادث سير.

 

وقالت داليا عبدالله،  خلال مداخلة برنامج "ديرتنا":"تعاملت مع المريض بعد فترة من وجوده في المستشفى، حيث حاولت التواصل معه بلغة الإشارة بعد أن تسبب الحـادث في إتلاف بعض المناطق المؤثرة في الفك، مما أثر على قدرته في التواصل مع الآخرين".

 

وأوضحت أنها خصصت ساعتين يوميًا للتواصل معه من أجل معرفة رقم جوال والده، لتتمكن في النهاية من معرفته والتواصل معهم وطمأنتهم على حالته.

وتابعت أن أهل المريض استقبلوا الخبر بفرحة عارمة،  ما جعل الفريق الطبي فخورا بما حققته مع هذه الحالة.

Time واتساب
مجمع الملك عبد الله الطبي
داليا أحمد عبد الله

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
واخرتها عمرها متجاوز ٤٥ عام
احمد
هرج فاضي
المهم
لا تكشف .حل الوضع .
شرحبيل
جعلها ماتتقدم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابهوات يا اسطوات سيبوكم من نادي الفقر وقولوا لرائيس النادي ابتعد عني ما حبك اش تبيبي

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