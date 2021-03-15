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الصحة العالمية: لا تستبعدوا جرعة ثالثة من لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية: لا تستبعدوا جرعة ثالثة من لقاح كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه يجب عدم استبعاد الحصول على الجرعة الثالثة لمكافحة تحور فيروس كورونا.

وأوضحت رئيسة قسم المناعة في المنظمة كاثرين أوبراين، في اجتماع للبرلمان الأوروبي عبر الفيديو، أنه يجب التنسيق بين مؤسسات اختبار ومراقبة اللقاحات في العالم.

يذكر أن كلا من لقاح فايزر/بايونتيك واسترازينيكا يجب أن يعطى للشخص جرعتين يفصل بينهما فاصل زمني من أسابيع معدودة. فيما تطعيم جونسون آند جونسون يكتفي بجرعة واحدة.

وكانت رئيسة جهود بريطانيا لتسلسل جينومات كورونا أنه ستكون هناك حاجة إلى لقاحات معززة منتظمة ضد الفيروس المستجد بسبب الطفرات التي تجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على التهرب من المناعة البشرية.

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الصحة العالمية
لقاح كورونا
جرعة ثالثة

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
واخرتها عمرها متجاوز ٤٥ عام
احمد
هرج فاضي
المهم
لا تكشف .حل الوضع .
شرحبيل
جعلها ماتتقدم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابهوات يا اسطوات سيبوكم من نادي الفقر وقولوا لرائيس النادي ابتعد عني ما حبك اش تبيبي

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