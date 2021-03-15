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أبها يكتسح الوحدة برباعية في مباراة مثيرة

Time منذ ساعة
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أبها يكتسح الوحدة برباعية في مباراة مثيرة

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق أبها على الوحدة برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة مقدمة من الجولة 25، لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل الهدف الأول لأبها في الدقيقة 23 عن طريق لاعب الوسط عبدالرحمن البركة، وأحرز سعد بقير هدفا آخر لأبها في الدقيقة 35، وأضاف كارلوس ستراندبيرغ هدف أبها الثالث في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 79 توّج رياض شراحيلي تألقه في المباراة بتسجيله هدف أبها الرابع، بينما سجل يوسف نياكاتي هدف الوحدة الوحيد في المباراة من ركلة جزائية في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 31 نقطة متقدما إلى المركز التاسع, فيما دخل الوحدة في دائرة خطر الهبوط وتراجع إلى المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة.

Time واتساب
الوحدة
أبها
الجولة 25

أحدث التعليقات

عشاق الفن السعودي
بلجيكا داج يا كبرها لا و تصنيفها الأول أنتم الظاهر عايشن ان البطولات عندكم بس و باقي العالم داج يا خوي تونا شايفين كأس العالم بلجيكا وصلت دور الأربعة اقول خلك بجحفلي
abdul
بالّا نحارب ادمان الدخان والكحول ، جانا ادمان اللقاح . ثلاث لقاحات، وربما يستمر كل سنة مثل لقاح الانفلوونزا .
واضح*** وصريح***
نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.
الملل
انا لاعب هجوم واحب العب في غرفة النوم واستيطع تسجيل هدفين واجيد العب علي جميع الاتجهات
واضح*** وصريح***
اللهم أغفر لهُ وأرحمهُ وعافهِ واعفوا عنهُ , وأكرم نزلهُ ووسع مدخلهُ وأغسله بالماء والثلج والبرد , ونقهِ من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس , اللهم أوسع عليهِ قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرةً من حفر النارِ يا رب العالمين , اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار،ووالداي وجميع أموات المسلمين، آمين..

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