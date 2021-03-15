أبها يكتسح الوحدة برباعية في مباراة مثيرة

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق أبها على الوحدة برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة مقدمة من الجولة 25، لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول لأبها في الدقيقة 23 عن طريق لاعب الوسط عبدالرحمن البركة، وأحرز سعد بقير هدفا آخر لأبها في الدقيقة 35، وأضاف كارلوس ستراندبيرغ هدف أبها الثالث في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 79 توّج رياض شراحيلي تألقه في المباراة بتسجيله هدف أبها الرابع، بينما سجل يوسف نياكاتي هدف الوحدة الوحيد في المباراة من ركلة جزائية في الدقيقة 85.
بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 31 نقطة متقدما إلى المركز التاسع, فيما دخل الوحدة في دائرة خطر الهبوط وتراجع إلى المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة.