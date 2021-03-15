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بالفيديو.. الخثلان يوضح حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان 

Time منذ ساعة
Views 2096
بالفيديو.. الخثلان يوضح حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان 

علي القحطاني (صدى):
كشف الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عن حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان.

وقال سعد الخثلان خلال حواره بقناة الرسالة:"لم يثبت في هذا الشئ عن النبي (صلي الله عليه وسلم)، وشعبان كسائر أوقات السنة، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، ولا أعرف أنه ورد لشهر شعبان شيئا من جهة أنه يكثر فيه الموت أو قبض الأرواح".

وأضاف:"لا يثبت في شهر شعبان عموما شئ عن النبي"صلى الله عليه وسلم" إلا حديث عائشة الذي قالت فيه:" ما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم" أكثر صياما منه في شعبان حتى إنه يصومه كله أو أكثره"، لافتا:" هذا يدل على استحباب صيام الناس له في هذا الشهر وبعد ذلك لم يثبت فيه شيئا".

وأوضح:"الاحتفال بليلة النصف من شعبان معدود عند المحققين من أهل العلم من البدع المحدثة".

 

Time واتساب
سعد الخثلان
شهر شعبان
كثرة الموت
قبض الأرواح

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
واخرتها عمرها متجاوز ٤٥ عام
احمد
هرج فاضي
المهم
لا تكشف .حل الوضع .
شرحبيل
جعلها ماتتقدم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يابهوات يا اسطوات سيبوكم من نادي الفقر وقولوا لرائيس النادي ابتعد عني ما حبك اش تبيبي

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