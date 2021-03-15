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لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تقرر تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية

Time منذ 5 دقائق
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لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تقرر تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية

الرياض (صدى):
قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد، حتى 30 إبريل 2021م.

وأوضحت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن: (ذمم دائنة " اللاعبين و المدربين والموظفين " والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية)، على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى، شريطة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة، مع الأخذ بالاعتبار توقيت كل فئة على حدة .

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الأندية الرياضية
لجنة الكفاءة المالية
شهادة الكفاءة المالية

أحدث التعليقات

اعبدو
انتم يالزراعة لكم اكثر من ٢٥ عام وانتم مانعين صيد الطرادي ....ماهي الاهداف الملموسة على طاولة المسؤلين ...سؤال يحتاج الى صيادية
محمد
باقي الرجال مشتي انتبهوا
محمد
باقي الرجال مشتي انتبهوا
دكتور رايق بن فايق
نتمنى من الشرعية وضع أرقام تواصل لاستهداف وإبلاغ عن تجمعات الحوثيين
دكتور رايق بن فايق
حددو مكان المستعمر الإيراني واقتلوه ماذا تنتظرون وانتم أصحاب البلد شغلوا المخابرات والعملاء في صنعاء وراح يدلوكم على مكان تواجده أو مركز القوة لديه

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