شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي وميليك في مواجهة انجلترا

وكالات (صدى):
أوضح البرتغالي باولو سوزا مدرب منتخب بولندا لكرة القدم، الإثنين إن المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي وكرزيستوف بياتيك وأركاديوش ميليك قد لا يكونوا متاحين للمشاركة مع المنتخب في مباراته أمام نظيره الإنجليزي المقررة في 31 مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجمين الثلاثة بسبب القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتفرض ألمانيا التي يلعب بها ليفاندوفسكي وبياتيك، على المسافرين الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام لدى العودة من المملكة المتحدة، ويُسمح للأندية حاليا بمنع انضمام لاعبيها إلى منتخبات بلادهم إذا كان ذلك سينتج عنه خضوع اللاعبين لحجر صحي إلزامي.