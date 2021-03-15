الأعداد السابقة للصحيفة

شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي وميليك في مواجهة انجلترا

Time منذ 21 دقيقة
Views 1325
شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي وميليك في مواجهة انجلترا

وكالات (صدى):
أوضح البرتغالي باولو سوزا مدرب منتخب بولندا لكرة القدم، الإثنين إن المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي وكرزيستوف بياتيك وأركاديوش ميليك قد لا يكونوا متاحين للمشاركة مع المنتخب في مباراته أمام نظيره الإنجليزي المقررة في 31 مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجمين الثلاثة بسبب القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفرض ألمانيا التي يلعب بها ليفاندوفسكي وبياتيك، على المسافرين الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام لدى العودة من المملكة المتحدة، ويُسمح للأندية حاليا بمنع انضمام لاعبيها إلى منتخبات بلادهم إذا كان ذلك سينتج عنه خضوع اللاعبين لحجر صحي إلزامي.

Time واتساب
إنجلترا
ليفاندوفسكي
ميليك

أحدث التعليقات

اعبدو
انتم يالزراعة لكم اكثر من ٢٥ عام وانتم مانعين صيد الطرادي ....ماهي الاهداف الملموسة على طاولة المسؤلين ...سؤال يحتاج الى صيادية
محمد
باقي الرجال مشتي انتبهوا
محمد
باقي الرجال مشتي انتبهوا
دكتور رايق بن فايق
نتمنى من الشرعية وضع أرقام تواصل لاستهداف وإبلاغ عن تجمعات الحوثيين
دكتور رايق بن فايق
حددو مكان المستعمر الإيراني واقتلوه ماذا تنتظرون وانتم أصحاب البلد شغلوا المخابرات والعملاء في صنعاء وراح يدلوكم على مكان تواجده أو مركز القوة لديه

أخر الأخبار

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تقرر تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية
لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تقرر تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية
Time منذ 5 دقائق Views 1143
شاهد.. رجل أمن سعودي ينظم سير المركبات بمجمع تجاري بأسلوب ترفيهي
شاهد.. رجل أمن سعودي ينظم سير المركبات بمجمع تجاري بأسلوب ترفيهي
Time منذ 17 دقيقة Views 1529
شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي وميليك في مواجهة انجلترا
شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي وميليك في مواجهة انجلترا
Time منذ 21 دقيقة Views 1325
التحالف: إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط
التحالف: إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط
Time منذ 34 دقيقة Views 1584
عروس ما صدقت خبر بالزواج
عروس ما صدقت خبر بالزواج
Time منذ 38 دقيقة Views 397
سيدة في موقف محرج امام المارة
سيدة في موقف محرج امام المارة
Time منذ 39 دقيقة Views 409
العاصفه الرمليه اهلكت الجراد
العاصفه الرمليه اهلكت الجراد
Time منذ 39 دقيقة Views 388
جماهير الأهلي تطالب بتعيين ياسر المسيليم بدلاً من "مؤمنة"
جماهير الأهلي تطالب بتعيين ياسر المسيليم بدلاً من "مؤمنة"
Time منذ 44 دقيقة Views 1972
إلهام الفضالة تحير الجمهور بملامحها في أحدث ظهور
إلهام الفضالة تحير الجمهور بملامحها في أحدث ظهور
Time منذ 52 دقيقة Views 459
حملة الصلاة نور
حملة الصلاة نور
Time منذ 56 دقيقة Views 258