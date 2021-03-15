جماهير الأهلي تطالب بتعيين ياسر المسيليم بدلاً من "مؤمنة"

نواف السالم (صدى):
نشر ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي، في فيديو جديد، يوضح دوره الداعم لزملائه اللاعبين وبراعم النادي.
وقدم المسيليم قفازات كهدية لدعم الحراس البراعم والناشئين بالنادي الأهلي، حيث ساعد المهاجم حسن العلي في سداد باقي أموال شقته الخاصة وأحضر له الأثاث.
وشارك ياسر المسيليم فيديو يظهر إدائه حذاء جديد للدولي الروماني اليساندرو ماريتيتا المحترف بصفوف الفريق الأهلاوي، حيث أثارت مواقفه عواطف جماهير الأهلي، التي علقت على دعمه للاعبين بأنه يستحق يصبح رئيسا للنادي الأهلي بدلا من عبدالإله مؤمنة.