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جماهير الأهلي تطالب بتعيين ياسر المسيليم بدلاً من "مؤمنة"

Time منذ 44 دقيقة
Views 1971
جماهير الأهلي تطالب بتعيين ياسر المسيليم بدلاً من "مؤمنة"

نواف السالم (صدى):
نشر ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي، في فيديو جديد، يوضح دوره الداعم لزملائه اللاعبين وبراعم النادي.

وقدم المسيليم قفازات كهدية لدعم الحراس البراعم والناشئين بالنادي الأهلي، حيث ساعد المهاجم حسن العلي في سداد باقي أموال شقته الخاصة وأحضر له الأثاث.

وشارك ياسر المسيليم فيديو يظهر إدائه حذاء جديد للدولي الروماني اليساندرو ماريتيتا المحترف بصفوف الفريق الأهلاوي، حيث أثارت مواقفه عواطف جماهير الأهلي، التي علقت على دعمه للاعبين بأنه يستحق يصبح رئيسا للنادي الأهلي بدلا من عبدالإله مؤمنة.

Time واتساب
نادي الأهلي
ياسر المسيليم
عبدالإله مؤمنة

أحدث التعليقات

اعبدو
انتم يالزراعة لكم اكثر من ٢٥ عام وانتم مانعين صيد الطرادي ....ماهي الاهداف الملموسة على طاولة المسؤلين ...سؤال يحتاج الى صيادية
محمد
باقي الرجال مشتي انتبهوا
محمد
باقي الرجال مشتي انتبهوا
دكتور رايق بن فايق
نتمنى من الشرعية وضع أرقام تواصل لاستهداف وإبلاغ عن تجمعات الحوثيين
دكتور رايق بن فايق
حددو مكان المستعمر الإيراني واقتلوه ماذا تنتظرون وانتم أصحاب البلد شغلوا المخابرات والعملاء في صنعاء وراح يدلوكم على مكان تواجده أو مركز القوة لديه

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