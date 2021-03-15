صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء زيارته لمصر قبل 75 عاما

القاهرة (صدى):
أظهرت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود، أثناء زيارته التاريخية لمصر، حيث رافقه في الزيارة كل من الملك عبدالله، والملك فهد، والملك خالد، ثم الأمير محمد-رحمهم الله-
ويعود تاريخ الصورة النادرة للملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، لعام 1365 هــ "1946م".
وكانت انتشرت صورة نادرة للملك عبدالعزيز، مع الملك فاروق ملك مصر آنذاك مع المسؤولين المصريين في القاهرة، في عام ١٩٤٦م أي قبل ٧٥ سنة.
وظهر في الصور أثناء عرض المدفعية الثقيلة في الخلف يقف الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير آنذاك) والملك عبدالله بن عبدالعزيز (الأمير آنذاك) رحمهم الله.