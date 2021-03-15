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صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء زيارته لمصر قبل 75 عاما

Time منذ 22 دقيقة
Views 1517
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء زيارته لمصر قبل 75 عاما

القاهرة (صدى):
أظهرت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود، أثناء زيارته التاريخية لمصر، حيث رافقه في الزيارة كل من الملك عبدالله، والملك فهد، والملك خالد، ثم الأمير محمد-رحمهم الله-

ويعود تاريخ الصورة النادرة للملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، لعام 1365 هــ "1946م".

وكانت انتشرت صورة نادرة للملك عبدالعزيز، مع الملك فاروق ملك مصر آنذاك مع المسؤولين المصريين في القاهرة، في عام ١٩٤٦م أي قبل ٧٥ سنة.

وظهر في الصور أثناء عرض المدفعية الثقيلة في الخلف يقف الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير آنذاك) والملك عبدالله بن عبدالعزيز (الأمير آنذاك) رحمهم الله.

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مصر
الملك عبدالله
الملك فهد
الملك عبدالعزيز آل سعود
الملك خالد

أحدث التعليقات

الفاتح
يوم طردكم احد اعضاء شرف النصرمنه وخذه والاكان يوم هو لكم كان محيط الرعب كم انتم مساكين ماترون احد غيركم موتو بغيضكم وتعصبكم ايه المتعصبون,,,,,
ريح المسك
لو لم تكن الحقيقة مؤلمة ما قمتم برفع دعوى لكن لأنه قال الحقيقة التي يعرفها الجميع رددتم ذلك
ريح المسك
ما قال غير الحقيقة هل سترفعون دعوى على قثلاثة ثلاثة أرباع الجماهير الكل يعرف حقيقة بطولاتهم وانت أولهم
شبيه صويحبي
يستاااااااااهل ...مهمل...
¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا

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