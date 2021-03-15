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إنتر ميلان يوضح موقفه من تجديد عقد لاوتارو

Time منذ ساعة
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إنتر ميلان يوضح موقفه من تجديد عقد لاوتارو

وكالات (صدى):
يخطط إنتر ميلان الإيطالي، لتجديد تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في صيف عام 2023.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الاتفاق بين إنتر ولاوتارو مازال كما هو بزيادة راتبه السنوي لـ 4.5 مليون يورو.

وأوضحت أن العقد الجديد، لن يتضمن وجود أي شرط جزائي للسماح له بالرحيل، كما كان في عقده الحالي 111 مليون يورو.

وكان من المقرر أن يوقع لاوتارو في شهر فبراير الماضي، على عقود التجديد لإنتر، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي حالت دون إتمام الأمر.

Time واتساب
برشلونة
إنتر ميلان
لاوتارو

أحدث التعليقات

الفاتح
يوم طردكم احد اعضاء شرف النصرمنه وخذه والاكان يوم هو لكم كان محيط الرعب كم انتم مساكين ماترون احد غيركم موتو بغيضكم وتعصبكم ايه المتعصبون,,,,,
ريح المسك
لو لم تكن الحقيقة مؤلمة ما قمتم برفع دعوى لكن لأنه قال الحقيقة التي يعرفها الجميع رددتم ذلك
ريح المسك
ما قال غير الحقيقة هل سترفعون دعوى على قثلاثة ثلاثة أرباع الجماهير الكل يعرف حقيقة بطولاتهم وانت أولهم
شبيه صويحبي
يستاااااااااهل ...مهمل...
¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا

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