إنتر ميلان يوضح موقفه من تجديد عقد لاوتارو

وكالات (صدى):
يخطط إنتر ميلان الإيطالي، لتجديد تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في صيف عام 2023.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الاتفاق بين إنتر ولاوتارو مازال كما هو بزيادة راتبه السنوي لـ 4.5 مليون يورو.
وأوضحت أن العقد الجديد، لن يتضمن وجود أي شرط جزائي للسماح له بالرحيل، كما كان في عقده الحالي 111 مليون يورو.
وكان من المقرر أن يوقع لاوتارو في شهر فبراير الماضي، على عقود التجديد لإنتر، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي حالت دون إتمام الأمر.