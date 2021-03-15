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الجوازات توضح خطوات تفعيل خدمة "تواصل"

Time منذ ساعة
Views 1555
الجوازات توضح خطوات تفعيل خدمة "تواصل"

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة ‎مقيم الإلكترونية، التي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في ‎الجوازات لإنهاء معاملاتهم.

وتضمنت الخطوات التي أعلنت عنها الجوازات "تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم ,وفي حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات، ثم تظهر البيانات الرئيسية آليا وإدخال وصف المشكلة وبعد ذلك إدخال المستندات الداعمة للطلب ، وتأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة رقم الطلب وجميع المعلومات ، لمعرفة حالة الطلب يمكن الضغط على زر التواصل".

يجدر الإشارة إلى أن الخدمة تمكن المستفيدين من إنهاء الإجراءات التي يتعذر تنفيذها عبر البوابة، من خلال إتاحة قناة تواصل مع الجهة المختصة دون الحاجة إلى مراجعة قطاع الجوازات،

Time واتساب
مقيم
الجوازات
خدمة تواصل

أحدث التعليقات

الفاتح
يوم طردكم احد اعضاء شرف النصرمنه وخذه والاكان يوم هو لكم كان محيط الرعب كم انتم مساكين ماترون احد غيركم موتو بغيضكم وتعصبكم ايه المتعصبون,,,,,
ريح المسك
لو لم تكن الحقيقة مؤلمة ما قمتم برفع دعوى لكن لأنه قال الحقيقة التي يعرفها الجميع رددتم ذلك
ريح المسك
ما قال غير الحقيقة هل سترفعون دعوى على قثلاثة ثلاثة أرباع الجماهير الكل يعرف حقيقة بطولاتهم وانت أولهم
شبيه صويحبي
يستاااااااااهل ...مهمل...
¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا

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