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استشاري يوضح مدى فعالية لقاح كورونا ويكشف أبرز الأعراض الجانبية الشائعة

Time منذ ساعة
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استشاري يوضح مدى فعالية لقاح كورونا ويكشف أبرز الأعراض الجانبية الشائعة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور عادل باعيسى استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة مدى أمان وفعالية لقاح كورونا، مؤكدا أنه من الأفضل الوقاية من المرض بدلاً من معالجته بعد حدوثه.

وقال باعيسى يعتبر هذا اللقاح آمن؛ نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وتابع : عادة ما تكون الآثار الجانبية للقاح طفيفة ومؤقتة (مثل: التهاب موضع الحقن ، ارتفاع درجة الحرارة الخفيف أو الصداع). مشيرا إلى أنه يتم اختبار أي لقاح مرخص بصرامة عبر مراحل متعددة من التجارب قبل الموافقة عليه للاستخدام، ويتم إعادة تقييمه بانتظام، كما يراقب العلماء أيضًا باستمرار المعلومات من عدة مصادر بحثًا عن أي علامة على أن اللقاح قد يسبب مخاطر صحية.

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاحات حيث تتبع الهيئة طرق علمية عالمية مشددة في اعتماد اللقاحات حيث تضمن سلامة التصنيع والتوريد ومأمونية اللقاح وهي نفس الطريقة المستخدمة في جميع اللقاحات.

وحول الآثار جانبية للقاح قال : "الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح هي مجرد أعراض بسيطة لا تتجاوز ألم في موقع اللقاح مع إحمرار وكذلك قد يصاحب ذلك ارتفاع بسيط في درجة الحرارة والكوادر الطبية لدينا في المملكة مدربة بشكل يضمن قدرة الكادر الصحي التعامل مع الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح بشكل سلس وآمن يضمن سلامة كل من يتلقى اللقاح. "

وأوضح أن الأعراض الجانبية الشائع حدوثها هي الشعور بالتعب والصداع. والألم في موضع الحقن.وآلام بالعضلات والشعور بالتوعك. وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

وبين كيفية التعامل مع هذه الأعراض لتخفيفها قائلا تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب. ووضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والإحمرار والتورم في مكان الحقن إن وجد.

مراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

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لقاح كورونا
الأعراض الجانبية
أجسام مضادة

أحدث التعليقات

الفاتح
يوم طردكم احد اعضاء شرف النصرمنه وخذه والاكان يوم هو لكم كان محيط الرعب كم انتم مساكين ماترون احد غيركم موتو بغيضكم وتعصبكم ايه المتعصبون,,,,,
ريح المسك
لو لم تكن الحقيقة مؤلمة ما قمتم برفع دعوى لكن لأنه قال الحقيقة التي يعرفها الجميع رددتم ذلك
ريح المسك
ما قال غير الحقيقة هل سترفعون دعوى على قثلاثة ثلاثة أرباع الجماهير الكل يعرف حقيقة بطولاتهم وانت أولهم
شبيه صويحبي
يستاااااااااهل ...مهمل...
¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا

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