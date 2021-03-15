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 حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 5 دقائق
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 حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهدان طريف وأبها أقل درجة حرارة وهي 24مئوية.

ومن المتوقع أن يستمر تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيا إلى قد تهطل منها أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 24مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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مكة المكرمة
حالة الطقس
الرياح السطحية
العوالق الترابية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

ع. س. ع
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يعلم بكل شيء
¥ ولد نجد ¥
اللهم ان نعوذ بك من من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
¥ ولد نجد ¥
الأهم ان ا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام .
عبده كعبي
اللهم ارحمهم واغفر لهم ،،،رموز رحلت عنا لاكنهم في قلوبنا عالقون،،،
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الله يوفقه

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