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"البيئة" توضح سبب حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر

Time منذ ساعة
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"البيئة" توضح سبب حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق 1 أبريل 2021م على أن ينتهي الحظر في 19 شوال 1442هـ الموافق 31 مايو 2021م.

وأشارت وزارة البيئة والمياه إلى 3 أهداف وراء قرار الحظر، وهي:"الحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر"و"الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام"، إلى جانب "إعطاء فرصة وضع البيض خلال فترة التكاثر".

 

وشددت وزارة البيئة، على ضرورة اللالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة.

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وزارة البيئة والمياه والزراعة
ساحل البحر الأحمر
أسماك الناجل
أسماك الطرادي

أحدث التعليقات

الفاتح
يوم طردكم احد اعضاء شرف النصرمنه وخذه والاكان يوم هو لكم كان محيط الرعب كم انتم مساكين ماترون احد غيركم موتو بغيضكم وتعصبكم ايه المتعصبون,,,,,
ريح المسك
لو لم تكن الحقيقة مؤلمة ما قمتم برفع دعوى لكن لأنه قال الحقيقة التي يعرفها الجميع رددتم ذلك
ريح المسك
ما قال غير الحقيقة هل سترفعون دعوى على قثلاثة ثلاثة أرباع الجماهير الكل يعرف حقيقة بطولاتهم وانت أولهم
شبيه صويحبي
يستاااااااااهل ...مهمل...
¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا

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