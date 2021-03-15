الأعداد السابقة للصحيفة

الموت يغيب أقدم مؤذن في المملكة عن عمر يناهز 118 عاما

Time منذ ساعة
Views 2824
Comment 3
الموت يغيب أقدم مؤذن في المملكة عن عمر يناهز 118 عاما

الأفلاج (صدى):
توفي أقدم مؤذن ‏بالمملكة، الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، اليوم الاثنين، بمركز البديع بمحافظة ‏الأفلاج عن عمر يناهز 118 عامًا، بعد أن قضى 80 عامًا ‏مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع‎.‎

وقال أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، إنه توفي وهو يتشهد رافعًا السبابة؛ ‏بعد مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده منذ سنوات‎، وفقا للزميلة "سبق".

 

وكان الشيخ ناصر الهليل، قدم استقالته من الأذان بجامع البطينة في ‏مدينة البديع بمحافظة الأفلاج قبل سنوات بعد أن تجاوز عمره 112 عاما‎، ‏منها 42 سنة مسجلًا رسميًا في كشوفات إدارة الأوقاف في ‏الأفلاج‎.

 

Time واتساب
المملكة
وفاة
أقدم مؤذن
الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل

أحدث التعليقات

الفاتح
يوم طردكم احد اعضاء شرف النصرمنه وخذه والاكان يوم هو لكم كان محيط الرعب كم انتم مساكين ماترون احد غيركم موتو بغيضكم وتعصبكم ايه المتعصبون,,,,,
ريح المسك
لو لم تكن الحقيقة مؤلمة ما قمتم برفع دعوى لكن لأنه قال الحقيقة التي يعرفها الجميع رددتم ذلك
ريح المسك
ما قال غير الحقيقة هل سترفعون دعوى على قثلاثة ثلاثة أرباع الجماهير الكل يعرف حقيقة بطولاتهم وانت أولهم
شبيه صويحبي
يستاااااااااهل ...مهمل...
¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا

أخر الأخبار

الكشف عن مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021
الكشف عن مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021
Time منذ دقيقتين Views 1034
مذيعة في موقف محرج
مذيعة في موقف محرج
Time منذ 9 دقائق Views 189
مضاربة بين نساء
مضاربة بين نساء
Time منذ 10 دقائق Views 196
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 10 دقائق Views 179
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء زيارته لمصر قبل 75 عاما
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء زيارته لمصر قبل 75 عاما
Time منذ 22 دقيقة Views 1510
شاهد.. لحظة اندلاع حريق بمستودع تخزين وقود تابع  للحوثيين في ‎صنعاء
شاهد.. لحظة اندلاع حريق بمستودع تخزين وقود تابع  للحوثيين في ‎صنعاء
Time منذ 37 دقيقة Views 1511
الصحة تحسم الجدل حول تأثير لقاح كورونا على المسحة
الصحة تحسم الجدل حول تأثير لقاح كورونا على المسحة
Time منذ 49 دقيقة Views 1764
شاهد.. لجين عمران تجذب الأنظار أثناء ارتدائها الحذاء 
شاهد.. لجين عمران تجذب الأنظار أثناء ارتدائها الحذاء 
Time منذ ساعة Views 710
فتاة وتحدي النزول بشكل خطر
فتاة وتحدي النزول بشكل خطر
Time منذ ساعة Views 361
لحظة نجاة عامل مصنع من موت محقق
لحظة نجاة عامل مصنع من موت محقق
Time منذ ساعة Views 440