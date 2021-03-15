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إطلاق مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية والضريبية على الشحنات المستوردة لمدة 21 يومًا

Time منذ 58 دقيقة
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إطلاق مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية والضريبية على الشحنات المستوردة لمدة 21 يومًا

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك , عن مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على الشحنات المستوردة من خلال شركات نقل الطرود الدولية المرخصة لمدة 21 يومًا من تاريخ الفسح، وذلك في إطار تعاون جميع الجهات المعنية لتمكين الشركات المقدمة للخدمة وتحفيز المزيد من الاستثمار في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بالمملكة.

وتجسد هذه المبادرة تعاون الجهات المعنية في اتخاذ جميع ما يصب في مصلحة القطاع من إجراءات، ودعم الشركات المقدمة في الخدمة من خلال إتاحة الدفع اللاحق لهذه الرسوم المستحقة على الشحنات المستوردة.

كما تستهدف هذه المبادرة تيسير الإجراءات التنظيمية للقطاع، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بالمملكة، وتحفيز دخول الشركات الجديدة في السوق تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في جعلها منصة لوجستية عالمية رائدة.

وتأتي هذه المبادرة نتيجةً لدراسة الوضع الراهن لسوق الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة، وقياس احتياجاته، ورصد التحديات التي تواجه الشركات المقدمة للخدمة، وتقديم الحلول التي من شأنها تذليل هذه الصعوبات، بما يسهم في تعزيز التدفقات المالية لدى الشركات، ومن ثم النهوض بإدارة عملياتها وبجودة الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي.

كما أكدت الجهات الثلاث المعنية بهذه المبادرة أنها تعدّ سارية النفاذ لجميع الشركات البريدية اللوجستية المرخصة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المؤجلة سيكون وفقًا لإجراءات التحصيل المعمول بها نظامًا لدى الهيئة العامة للجمارك.

Time واتساب
هيئة الاتصالات
الهيئة العامة للزكاة
الدفع اللاحق
الشحنات المستوردة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يعلم بكل شيء
¥ ولد نجد ¥
اللهم ان نعوذ بك من من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
¥ ولد نجد ¥
الأهم ان ا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام .
عبده كعبي
اللهم ارحمهم واغفر لهم ،،،رموز رحلت عنا لاكنهم في قلوبنا عالقون،،،
fares
الله يوفقه

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