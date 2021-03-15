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أبرز المعلومات عن تطبيق "ماي هيرتج" محرك الصور الثابتة القديمة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1961
أبرز المعلومات عن تطبيق "ماي هيرتج" محرك الصور الثابتة القديمة (فيديو)

وكالات (صدى):
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول عدة مقاطع فيديو لصور ثابتة تم تحريكها باستخدام تطبيق "ماي هيرتج".

وأطلق هذا التطبيق شركة "ما هيرتج" الإسرائيلية لعلم الأنساب واختبار الحمض النووي، ويمكن لهذا التطبيق تحريك الصور الثابتة للأفراد بجودة عالية.

ويمكن هذا التطبيق من جعل الوجوه الموجودة في الصور تتحرك وتبتسم وتحرك عينها وغيرها من الحركات التي تجعل الصورة تبدو كفيديو لأشخاص يتحركون.

ومع تداول هذه التقنية ظهرت مخاوف من أن يتم استغلال هذا التطبيق في عمل فيديوهات مزيفة باستخدام صور لشخصيات عامة أو أن يتم استغلاله في انتهاك خصوصية الآخرين.

Time واتساب
تطبيق ماي هيرتج
تحريك الصور

أحدث التعليقات

ع. س. ع
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يعلم بكل شيء
¥ ولد نجد ¥
اللهم ان نعوذ بك من من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
¥ ولد نجد ¥
الأهم ان ا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام .
عبده كعبي
اللهم ارحمهم واغفر لهم ،،،رموز رحلت عنا لاكنهم في قلوبنا عالقون،،،
fares
الله يوفقه

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