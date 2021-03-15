أبرز المعلومات عن تطبيق "ماي هيرتج" محرك الصور الثابتة القديمة (فيديو)

وكالات (صدى):
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول عدة مقاطع فيديو لصور ثابتة تم تحريكها باستخدام تطبيق "ماي هيرتج".
وأطلق هذا التطبيق شركة "ما هيرتج" الإسرائيلية لعلم الأنساب واختبار الحمض النووي، ويمكن لهذا التطبيق تحريك الصور الثابتة للأفراد بجودة عالية.
ويمكن هذا التطبيق من جعل الوجوه الموجودة في الصور تتحرك وتبتسم وتحرك عينها وغيرها من الحركات التي تجعل الصورة تبدو كفيديو لأشخاص يتحركون.
ومع تداول هذه التقنية ظهرت مخاوف من أن يتم استغلال هذا التطبيق في عمل فيديوهات مزيفة باستخدام صور لشخصيات عامة أو أن يتم استغلاله في انتهاك خصوصية الآخرين.