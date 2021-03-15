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خادم الحرمين يؤكد لأمير الكويت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

Time منذ 34 دقيقة
Views 1407
خادم الحرمين يؤكد لأمير الكويت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

نايف السالم (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.

حضر الاستقبال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

Time واتساب
الكويت
خادم الحرمين
الملك سلمان
رسالة خطية
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أحدث التعليقات

G
قفلو لحيك ساكن بلاش والكهرباء لابارك الله فيهم استنزفو جيبونا
ابو فهد
عبد الله قصدك مطرود اسيا 🤥
ابوفهد
كمارا ولاتحاد ينطبق عليهم المثل اللي يقول يامن شرالة من حلالة علة.
ابو فهد
ثلاث كلمات تخليك مسخره الكوره العربيه ......اول نادي يطرد من اسيا 😃 ههههه كيف السوبر يابو ثلاثه ههه
ابو علي
الاداره عارفه ان المشكله ليست في المدرب

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