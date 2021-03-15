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بالفيديو.. حقيقة تفاوض الهلال مع "فيتوريا"

Time منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. حقيقة تفاوض الهلال مع "فيتوريا"

نواف السالم (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي، عبدالكريم الحمد، حقيقة اهتمام مسؤولي نادي الهلال، بالمدير الفني السابق للنصر البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفريق خلفاً للروماني رازفان لوشيسكو.

وقال عبدالكريم الحمد، خلال حديثه عبر برنامج "الحصاد الرياضي" إن الصحف البرتغالية منذ شهر ونصف تحدثت عن إمكانية تولي فيتوريا تدريب الهلال".

وأضاف الحمد، أن المدرب نفى التدريب مرة أخرى في ملاعب المملكة، وأنه ينوي استكمال مشواره في بلده، مع الأندية البرتغالية.

وأشار إلى أن إدارة الهلال، بعد التواصل معها، قد نفت بشكل قاطع دخولها في مفاوضات مع روي فيتوريا، أو حتى التفكير في قدومه لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

Time واتساب
الهلال
لوشيسكو
عبدالكريم الحمد
فيتوريا

أحدث التعليقات

G
قفلو لحيك ساكن بلاش والكهرباء لابارك الله فيهم استنزفو جيبونا
ابو فهد
عبد الله قصدك مطرود اسيا 🤥
ابوفهد
كمارا ولاتحاد ينطبق عليهم المثل اللي يقول يامن شرالة من حلالة علة.
ابو فهد
ثلاث كلمات تخليك مسخره الكوره العربيه ......اول نادي يطرد من اسيا 😃 ههههه كيف السوبر يابو ثلاثه ههه
ابو علي
الاداره عارفه ان المشكله ليست في المدرب

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