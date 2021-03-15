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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجداً بعد ثبوت إصابات بكورونا

Time منذ 10 دقائق
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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجداً بعد ثبوت إصابات بكورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس ‎كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، أغلقت بالأمس 3 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفايروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً 272 مسجداً، أعيد افتتاح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وأوضحت أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقتي الرياض، وواحد في الحدود الشمالية.

 

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فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ع. س. ع
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يعلم بكل شيء
¥ ولد نجد ¥
اللهم ان نعوذ بك من من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
¥ ولد نجد ¥
الأهم ان ا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام .
عبده كعبي
اللهم ارحمهم واغفر لهم ،،،رموز رحلت عنا لاكنهم في قلوبنا عالقون،،،
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الله يوفقه

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