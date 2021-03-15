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عودة فتح باب تصاريح «إفطار صائم»

Time منذ ساعة
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عودة فتح باب تصاريح «إفطار صائم»

مكة المكرمة (صدى):
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، اليوم الاثنين، عن فتح باب استقبال تصاريح تقديم «إفطار صائم»، بعدما تسببت جائحة كورونا العام الماضي، في إيقاف السلال الغذائية والسفر الرمضانية في ساحات الحرم المكي الشريف ووسط الأحياء السكنية.

وأشارت اللجنة إلى استقبال الراغبين في التقدم للتصاريح عبر الموقع الإلكتروني: https://sr-mkh.org.sa، إذ حددت المنتجات التي يصرح لها هذا العام.

وأوضحت اللجنة أن تلك المنتجات هي: السلال الغذائية التي توزع على الأسر المحتاجة، والوجبات الساخنة في الأحياء والمنافذ والوجبات الجافة داخل الحرم المكي، وفي ساحاته الخارجية وكذلك الأحياء السكنية.

 

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رمضان
الحرم المكي
إمارة مكة
إفطار صائم

أحدث التعليقات

G
قفلو لحيك ساكن بلاش والكهرباء لابارك الله فيهم استنزفو جيبونا
ابو فهد
عبد الله قصدك مطرود اسيا 🤥
ابوفهد
كمارا ولاتحاد ينطبق عليهم المثل اللي يقول يامن شرالة من حلالة علة.
ابو فهد
ثلاث كلمات تخليك مسخره الكوره العربيه ......اول نادي يطرد من اسيا 😃 ههههه كيف السوبر يابو ثلاثه ههه
ابو علي
الاداره عارفه ان المشكله ليست في المدرب

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