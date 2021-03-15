فيجسا يثير مخاوف جماهير الأهلي

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الصربي ليوبومير فيجسا، لاعب وسط النادي الأهلي، غادر المملكة عائدًا إلى بلاده، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الكرة.
وأوضحت التقارير، أن فيجسا تقدم بطلب إلى الإدارة لاستكمال برنامجه العلاجي في بلاده عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام الشباب 22 فبراير الماضي، ولقي الطلب موافقة من المدير التنفيذي نايف القاضي.
وأكدت التقارير، أن نايف القاضي اشترط على اللاعب إرسال خطاب رسمي يتعهد من خلاله بالعودة إلى جدة في موعد أقصاه يوم الخميس 25 مارس الجاري، بينما عودة اللاعب تبقى محفوفة بالمخاطر رغم تعهده بالعودة عبر خطاب رسمي.