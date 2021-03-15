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فيجسا يثير مخاوف جماهير الأهلي

Time منذ 58 دقيقة
Views 1537
فيجسا يثير مخاوف جماهير الأهلي

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الصربي ليوبومير فيجسا، لاعب وسط النادي الأهلي، غادر المملكة عائدًا إلى بلاده، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الكرة.

وأوضحت التقارير، أن فيجسا تقدم بطلب إلى الإدارة لاستكمال برنامجه العلاجي في بلاده عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام الشباب 22 فبراير الماضي، ولقي الطلب موافقة من المدير التنفيذي نايف القاضي.

وأكدت التقارير، أن نايف القاضي اشترط على اللاعب إرسال خطاب رسمي يتعهد من خلاله بالعودة إلى جدة في موعد أقصاه يوم الخميس 25 مارس الجاري، بينما عودة اللاعب تبقى محفوفة بالمخاطر رغم تعهده بالعودة عبر خطاب رسمي.

 

Time واتساب
الأهلي
دوري المحترفين
فيجسا

أحدث التعليقات

G
قفلو لحيك ساكن بلاش والكهرباء لابارك الله فيهم استنزفو جيبونا
ابو فهد
عبد الله قصدك مطرود اسيا 🤥
ابوفهد
كمارا ولاتحاد ينطبق عليهم المثل اللي يقول يامن شرالة من حلالة علة.
ابو فهد
ثلاث كلمات تخليك مسخره الكوره العربيه ......اول نادي يطرد من اسيا 😃 ههههه كيف السوبر يابو ثلاثه ههه
ابو علي
الاداره عارفه ان المشكله ليست في المدرب

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