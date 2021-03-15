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بالصور.. روبوت يعزف على البيانو في الأحساء

Time منذ ساعة
Views 1617
بالصور.. روبوت يعزف على البيانو في الأحساء

الأحساء (صدى):
تمكن 3 شبان سعوديون من الأحساء في ابتكار روبوت عبارة عن أيدٍ تعزف على آلة موسيقية صوتية وترية، والتي تعرف بـ"البيانو".

وقال حمد الحاجي قائد فريق "روبو هجر" لـقناة " العربية ": "بدأ اهتمامي في هذا المجال منذ الصغر، وجمعتُ أبرز المهتمين في الابتكار في الفريق للعمل، وبدأنا بخطة لإنجاز المشروع في وقت قصير، وكل شخص بدأ بالعمل على قطع معينة حتى استطعنا إنتاج آلة Pianist Robot الخاصة بالعزف على البيانو".

وأضاف: "كثير من التحديات وجهناها أثناء التصنيع، الأولى أن كل فرد يعمل في منطقة مختلفة، الثانية قلة المصادر المتاحة التي من الممكن أن نستفيد منها، سواء في التصميم أو في الطريقة التي استخدمناها والطريقة التي عملنا بها".

وتابع : أو القطع الإلكترونية وتحديات البرمجة، وبالرغم من ذلك تمكنا من العمل بطريقة تجعل الآلة سهلة للتحديث المستقبلي، ومبتكرة بحيث لا تؤثر على حجم الجهاز ومساحته، وحرصتُ على الإنجاز والمواصلة ليتم العمل بشكل كامل".

Time واتساب
الأحساء
روبوت
البيانو

أحدث التعليقات

اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
لين
كيفهم
أبو رياض الحربي
جزاك الله خير ياشيخ اننا نحبك في الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا ماادري ليش المشجع الهلالي ضعيف ومشفوح ولو تقوله شيء قعد يصيح لوعندهم ثقه بأنفسهم ماردو على احد بس اللي في بطنه ريح مايستريح خابرين ان بطولاتهم حنشله

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