وظيفة شاغرة في هيئة المدن الصناعية بالخرج

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق المدن التقنية "مدن" ، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة بالمدينة الصناعية بالخرج.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو "مسؤول العقود وسلامة المرافق"، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص "الهندسة المدنية"، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذو صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .