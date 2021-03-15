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وظيفة شاغرة في هيئة المدن الصناعية بالخرج

Time منذ ساعة
Views 1536
وظيفة شاغرة في هيئة المدن الصناعية بالخرج

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق المدن التقنية "مدن" ، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة بالمدينة الصناعية بالخرج.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو "مسؤول العقود وسلامة المرافق"، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص "الهندسة المدنية"، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذو صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .

 

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الخرج
هيئة المدن الصناعية
المدينة الصناعية

أحدث التعليقات

اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
لين
كيفهم
أبو رياض الحربي
جزاك الله خير ياشيخ اننا نحبك في الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا ماادري ليش المشجع الهلالي ضعيف ومشفوح ولو تقوله شيء قعد يصيح لوعندهم ثقه بأنفسهم ماردو على احد بس اللي في بطنه ريح مايستريح خابرين ان بطولاتهم حنشله

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