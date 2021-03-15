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صورة عفوية تجمع الأمير سعود الفيصل والأمير تركي الفيصل وعادل الجبير أثناء وجودهم بالبيت الأبيض
منذ ساعة
1413
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أحدث التعليقات
اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
لين
كيفهم
أبو رياض الحربي
جزاك الله خير ياشيخ اننا نحبك في الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا ماادري ليش المشجع الهلالي ضعيف ومشفوح ولو تقوله شيء قعد يصيح لوعندهم ثقه بأنفسهم ماردو على احد بس اللي في بطنه ريح مايستريح خابرين ان بطولاتهم حنشله
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