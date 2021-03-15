الأعداد السابقة للصحيفة

أضرار تحدث عند استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة

Time منذ ساعتين
Views 1979
أضرار تحدث عند استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة

وكالات (صدى):
يستعمل بعض الأفراد سماعات الأذن لفترات طويلة أثناء ممارسةالرياضة أو السفر أو أداء الأعمال، ويكون لهذا الأمر أضرار صحية خطيرة.

ومن أبرز الأضرار الناتجة عن استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة الإصابة بمرض فطار الأذن، حيث تلتصق مادة شمعية، بطبلة الأذن، ويتطور هذات الأمر إلى التهاب الأذن.

وأكد أطباء أن السماعات تؤثر بقوة في الأذن الداخلية، ما يؤثر في الخلايا السمعية المشعرة، التي تبدأ بالتلف مع تكرار استعمال السماعات لفترات طويلة.

وينصح الأطباء بعدم استخدام السماعات في الأماكن التي فيها مستوى ضوضاء مرتفع، وتقليص فترة استخدام هذه السماعات، بحيث تكون مرتين في اليوم لمدة نصف ساعة.

Time واتساب
سماعات الأذن
أضرار سماعات الأذن

أحدث التعليقات

اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
اهلاوي جنوبي
الحمد لله رب العالمين اللهم اهدي الجميع يارب
لين
كيفهم
أبو رياض الحربي
جزاك الله خير ياشيخ اننا نحبك في الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا ماادري ليش المشجع الهلالي ضعيف ومشفوح ولو تقوله شيء قعد يصيح لوعندهم ثقه بأنفسهم ماردو على احد بس اللي في بطنه ريح مايستريح خابرين ان بطولاتهم حنشله

أخر الأخبار

بالفيديو.. عقوبات تطال من يرتكب جريمة التحرش
بالفيديو.. عقوبات تطال من يرتكب جريمة التحرش
Time منذ 16 دقيقة Views 1391
التحقيق في فيديو مشاجرة عنيفة بإحدى قرى جازان
التحقيق في فيديو مشاجرة عنيفة بإحدى قرى جازان
Time منذ 20 دقيقة Views 1753
حساب مزيف يتستفز رغد صدام حسين
حساب مزيف يتستفز رغد صدام حسين
Time منذ 26 دقيقة Views 1563
اللحوم المصنعة تسبب مشاكل صحية خطيرة للنساء بعد سن الأربعين
اللحوم المصنعة تسبب مشاكل صحية خطيرة للنساء بعد سن الأربعين
Time منذ 41 دقيقة Views 1399
إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تعلن عن وظائف شاغرة
إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1746
أسرة مشاري البلام تطالب بتحقيق موسع لكشف أسباب وفاته
أسرة مشاري البلام تطالب بتحقيق موسع لكشف أسباب وفاته
Time منذ 50 دقيقة Views 542
أسباب تؤدي إلى تقصف أظافر المرأة
أسباب تؤدي إلى تقصف أظافر المرأة
Time منذ 56 دقيقة Views 1315
وظيفة شاغرة في هيئة المدن الصناعية بالخرج
وظيفة شاغرة في هيئة المدن الصناعية بالخرج
Time منذ ساعة Views 1530
بالصور.. روبوت يعزف على البيانو في الأحساء
بالصور.. روبوت يعزف على البيانو في الأحساء
Time منذ ساعة Views 1616
الجهني: المملكة ستشهد هطول أمطار تفوق الأعوام الماضية
الجهني: المملكة ستشهد هطول أمطار تفوق الأعوام الماضية
Time منذ ساعة Views 2198