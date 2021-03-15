أضرار تحدث عند استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة

وكالات (صدى):
يستعمل بعض الأفراد سماعات الأذن لفترات طويلة أثناء ممارسةالرياضة أو السفر أو أداء الأعمال، ويكون لهذا الأمر أضرار صحية خطيرة.
ومن أبرز الأضرار الناتجة عن استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة الإصابة بمرض فطار الأذن، حيث تلتصق مادة شمعية، بطبلة الأذن، ويتطور هذات الأمر إلى التهاب الأذن.
وأكد أطباء أن السماعات تؤثر بقوة في الأذن الداخلية، ما يؤثر في الخلايا السمعية المشعرة، التي تبدأ بالتلف مع تكرار استعمال السماعات لفترات طويلة.
وينصح الأطباء بعدم استخدام السماعات في الأماكن التي فيها مستوى ضوضاء مرتفع، وتقليص فترة استخدام هذه السماعات، بحيث تكون مرتين في اليوم لمدة نصف ساعة.