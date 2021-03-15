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مدة تعافي المصابين بكورونا دون أعراض

Time منذ 18 دقيقة
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مدة تعافي المصابين بكورونا دون أعراض

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة مدة التعافي المتعلقة بالمصابين بفيروس كورونا الجديد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وذكرت أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية "سعال، ضيق تنفس" وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

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وزارة الصحة
الصحة
فيروس كورونا

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dfs
اول وحدة فيها شبه منه ممكن تقرب له
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته و يصلحك
مسلم
يشبة مشرف الرقعي بمسرحية على هامان لحسينوه

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