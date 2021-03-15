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1045 جولة رقابية على المجمعات التجارية ومراكز صيانة السيارات بنجران

Time منذ 32 دقيقة
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1045 جولة رقابية على المجمعات التجارية ومراكز صيانة السيارات بنجران

نجران (صدى):
نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال الأسبوع الماضي 1045 جولة ميدانية رقابية على المجمعات التجارية ومراكز وورش صيانة السيارات، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا أسفرت عن تحرير 7 مخالفات.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة؛ للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت "تجارة نجران" الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" .

Time واتساب
نجران
وزارة التجارة
صيانة السيارات

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dfs
اول وحدة فيها شبه منه ممكن تقرب له
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ربنا يرحمه برحمته و يصلحك
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