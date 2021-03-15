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وظيفة إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1543
وظيفة إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، بمسمى "مُنسق إداري" .

واشترط البنك، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مع خبرة في العمل مع المدارء التنفيذيين، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشار البنك إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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وظائف
جدة
البنك الإسلامي للتنمية

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dfs
اول وحدة فيها شبه منه ممكن تقرب له
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته و يصلحك
مسلم
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