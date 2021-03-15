بالصور.. “عروس داعش” تخلع حجابها

وكالات (صدى):
أظهرت مجموعة من الصور “شميمة بيغوم” المعروفة بـ “عروس داعش” بعد أن تخلت عن حجابها، وبدت بشعرها الأملس وملابسها العصرية.
ويذكر أن “عروس داعش” قد تركت عائلتها في سن الـ 15، بعد أن راودتها أحلام “دولة الخلافة الداعشية”، فانضمت للتنظيم الإرهابي في سوريا يوم 17 فبراير 2015.
وكانت أرملة حزينة، تندب وفاة طفليها، بعد فرارها من المعركة الأخيرة التي شهدت انهيار “دولة الخلافة” في سوريا ثم فجعت لاحقا بوفاة طفلها الثالث في المخيم.
وذكرت تقارير أن الفتاة تسعى لإستعادة جنسيتها البريطانية بعد أن تم سحبها منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.