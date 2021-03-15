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بالفيديو.. قصة صناعة أول قمر صناعي بأيدٍ سعودية

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بالفيديو.. قصة صناعة أول قمر صناعي بأيدٍ سعودية

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود عن إطلاق قمر صناعي جرى تصنيعه بالكامل بواسطة فريق سعودي على مدار 6 سنوات. في الـ 20 من مارس الجاري.

وقال قائد الفريق الذي صنع القمر، المهندس مهند الشهري، خلال حديثه في برنامج " ياهلا " إن الفكرة بدأت مع اقتراح تقدم به مجموعة من الهواة السعوديين حول إنشاء أقمار صناعية قليلة التكلفة وصغيرة الحجم.

وأضاف الشهري أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لأخذ التراخيص اللازمة مع إنشاء محطة اتصالات لاسلكية أرضية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود.

وأشار قائد الفريق إلى أنه جرى تقسيم فرق العمل إلى 5 مجموعات شارك بها منذ بداية العمل نحو 70 مواطناً.

وأكد أن القمر اجتاز اختبارات ما قبل الإطلاق بنجاح في روسيا، حيث وُضع حالياً على منصة الإطلاق.

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جامعة الملك سعود
قمر صناعي سعودي
مهند الشهري

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