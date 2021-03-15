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حقوق الإنسان: من حق المستهلك الحصول على فاتورة تحتوي على 5 معلومات

Time منذ 21 دقيقة
Views 1506
حقوق الإنسان: من حق المستهلك الحصول على فاتورة تحتوي على 5 معلومات

عادل الحربي (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلعة المغشوشة أو المعيبة أو المقلدة.

وأشارت الهيئة أن توفر له على كل منتج البيانات التجارية التالية مكتوبة باللغة العربية : " تاريخ الإنتاج والصلاحية، المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة، البلد التي صنعت أو أنتجت فيها، سعر المنتج، العناصر المستخدمة في الركيب، أسم المنتج.

وأكدت على أن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع،

كما شددت علة ضرورة الحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية تحو تاريخ، المبلغ المدفوع، نوع ووصف السلعة، قيمة الضريبة المضافة، أسم المنشأة.

وأضافت أنه يجب معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر.

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حقوق الإنسان
هيئة حقوق الإنسان
حقوق المستهلك

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
طااااقية دفع رباعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عفرتو
ياخي الارادنه عيال كلب ههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل انها ترفع عليه دعوا وبعض الناس يكمل من اهلي على اتفه الأسباب يقول علي الطلاق من اهلي أو على الحرام من اهلي والى يقول تحرم علي وتحل لغيري على بالهم إثبات رجوله وقوه وهو والله إثبات على قله الإيمان بالله
؟؟
تم القبض على المتحرشين وتم دفع المبلغ وخرج المتحرشين بسلام اللي بعدو

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