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الإمارات تدين محاولات مليشيات الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

Time منذ ساعة
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الإمارات تدين محاولات مليشيات الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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خميس مشيط
المملكة
الإمارات
الهجمات الإرهابية
مليشيات الحوثي الإرهابية

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
طااااقية دفع رباعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عفرتو
ياخي الارادنه عيال كلب ههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل انها ترفع عليه دعوا وبعض الناس يكمل من اهلي على اتفه الأسباب يقول علي الطلاق من اهلي أو على الحرام من اهلي والى يقول تحرم علي وتحل لغيري على بالهم إثبات رجوله وقوه وهو والله إثبات على قله الإيمان بالله
؟؟
تم القبض على المتحرشين وتم دفع المبلغ وخرج المتحرشين بسلام اللي بعدو

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