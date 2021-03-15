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إطلاق خدمة الواتساب لإدارة العمليات بالمسجد الحرام

Time منذ ساعة
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إطلاق خدمة الواتساب لإدارة العمليات بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة رقم "واتساب" لاستقبال كافة البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات في المسجد الحرام.

وتهدف خدمة "الواتساب" للبلاغات الإلكترونية إلى سرعة استقبال كافة الملاحظات ومعالجتها والحد من وقوعها مستقبلاً، وتسخير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير مخرجات الخدمات والأعمال التي تقدمها إدارة العمليات والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام.

يذكر أن الخدمة تعزز أيضا من فاعلية الوسائل التي استحدثتها الإدارة لاستقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً ومنها استقبال استفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد 1966.

Time واتساب
المسجد الحرام
واتساب
الرئاسة لشؤون المسجد الحرام

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
طااااقية دفع رباعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عفرتو
ياخي الارادنه عيال كلب ههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يستاهل انها ترفع عليه دعوا وبعض الناس يكمل من اهلي على اتفه الأسباب يقول علي الطلاق من اهلي أو على الحرام من اهلي والى يقول تحرم علي وتحل لغيري على بالهم إثبات رجوله وقوه وهو والله إثبات على قله الإيمان بالله
؟؟
تم القبض على المتحرشين وتم دفع المبلغ وخرج المتحرشين بسلام اللي بعدو

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