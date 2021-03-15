إطلاق خدمة الواتساب لإدارة العمليات بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة رقم "واتساب" لاستقبال كافة البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات في المسجد الحرام.
وتهدف خدمة "الواتساب" للبلاغات الإلكترونية إلى سرعة استقبال كافة الملاحظات ومعالجتها والحد من وقوعها مستقبلاً، وتسخير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير مخرجات الخدمات والأعمال التي تقدمها إدارة العمليات والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام.
يذكر أن الخدمة تعزز أيضا من فاعلية الوسائل التي استحدثتها الإدارة لاستقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً ومنها استقبال استفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد 1966.