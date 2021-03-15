مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
يواجه الباطن نادي الفيصلي في ربع النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة 18:45، كما يلتقي التعاون بالقادسية في الدور ربع النهائي من البطولة 20:45.
مباريات الدوري الإسباني
يستضيف نادي برشلونة نادي ويسكا صاحب المركز الأخير في تمام الساعة 23:00، بالجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يحل ليفربول ضيفًا على وولفرهامبتون في مباراة صعبة على الريدز في تمام الساعة 23:00.
مباريات كأس أمير قطر
يخوض الدحيل مباراة ضد الريان في تمام الساعة 16:00، كما يصطدم العربي بنادي السد في الدور نصف النهائي 19:00.
مباريات الدوري المصري
يوجد لقاء وحيد يجمع بين البنك الأهلي والاتحاد السكندري، وذلك لحساب الجولة الـ16 في تمام الساعة السادسة مساءًا.