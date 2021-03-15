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بالصور.. أمن الدولة تحيي ذكرى استشهاد 4 من رجال الأمن

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بالصور.. أمن الدولة تحيي ذكرى استشهاد 4 من رجال الأمن

الرياض (صدى):
أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد 4 من قوات الأمن والطوارئ الخاصة وهم: وكيل رقيب:جابر حسين محمد وحيش – تاريخ الاستشهاد 30/ 7/ 1426هـ، وجندي أول: ماجد مرجان صويلح التيماني – تاريخ الاستشهاد 1/ 8 / 1426 هـ

وجندي أول محمد سعيد علي القحطاني 1/ 8 / 1426 هـ، وكيل رقيب محمد غازي نويفع المطيري 2/ 8 / 1426 هـ

وأشارت رئاسة أمن الدولة أن واقعة الاستشهاد كانت في مطلع شعبان عام 1426 هـ ، بعد مواجهة أمنية استمرت لأكثر من (٤٨) ساعة لعدد من المطلوبين أمنياً تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام.

انتهت بالقضاء على كافة أفراد الفئة الضالة، واستُشهد فيها أربعة من أبطالنا.

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رئاسة أمن الدولة
قوات الأمن والطوارئ

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النظام مع المرأة
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