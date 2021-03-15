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وظيفة شاغرة في هيئة الصحة العامة بالرياض

Time منذ 47 دقيقة
Views 1617
وظيفة شاغرة في هيئة الصحة العامة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة بمجال الصحة والسلامة المهنية بالرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي أول الصحة والسلامة المهنية، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (هندسة السلامة والصحة المهنية، الصحة العامة) أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن الوظيفة لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات، بينما التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 1442/08/01هـ الموافق 2021/03/14م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــا .

 

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وظائف
الرياض
هيئة الصحة العامة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة
احمد
النظام مع المرأة
خالد
اوه و هو الأخ حيوان عشان يفقد سيطرته و ما يمسك نفسه؟
ابوبدر
استاذ مؤمنة ثق تماما بان اللي يسوون الهاشتاقات ليسوا باهلاويين ومن داخل المملكة ولو كانوا كذلك فوالله لم لتكن تصمت او تصمت الجهات المختصة تجاه تلك الهاشتاقات ولكن اسأل الامن السيبراني عمن هو مسؤول عن تلك الهاشتاقات ...فلا تقول انت مقدر عتب الجماهير ولا خراط فاضي . مافيه احد يرضى بهذا الكلام وتلك الهاشتاقات .النية هو تثبيت انه من قبل جماهير الاهلي . كلنا يعلم بان كل شيء تحت المراقبة ومقدور على القبض على صاحب تلك الهاشتاقات لو يبون. ✋
كلام مليان
حتندم بكرى يا جميل

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