وظيفة شاغرة في هيئة الصحة العامة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة بمجال الصحة والسلامة المهنية بالرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي أول الصحة والسلامة المهنية، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (هندسة السلامة والصحة المهنية، الصحة العامة) أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن الوظيفة لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات، بينما التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 1442/08/01هـ الموافق 2021/03/14م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــا .