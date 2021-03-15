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شارع الخبيب ببريدة قديما

Time منذ ساعة
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شارع الخبيب ببريدة قديما

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أحدث التعليقات

خالد
اوه و هو الأخ حيوان عشان يفقد سيطرته و ما يمسك نفسه؟
ابوبدر
استاذ مؤمنة ثق تماما بان اللي يسوون الهاشتاقات ليسوا باهلاويين ومن داخل المملكة ولو كانوا كذلك فوالله لم لتكن تصمت او تصمت الجهات المختصة تجاه تلك الهاشتاقات ولكن اسأل الامن السيبراني عمن هو مسؤول عن تلك الهاشتاقات ...فلا تقول انت مقدر عتب الجماهير ولا خراط فاضي . مافيه احد يرضى بهذا الكلام وتلك الهاشتاقات .النية هو تثبيت انه من قبل جماهير الاهلي . كلنا يعلم بان كل شيء تحت المراقبة ومقدور على القبض على صاحب تلك الهاشتاقات لو يبون. ✋
كلام مليان
حتندم بكرى يا جميل
كلام مليان
اللحجي زليخه ما راح ترتاح الدوده الى فيه حتى يشرف ابو زعبل لسانك حصانك اذا صنته صانك
واضح*** وصريح***
أسأل الله الرحمن الرحيم ان يغفرلهم ويرحمهم، ويسكنهم الفردوس الاعلى، ويجعل قبورهم رياض من رياض الجنة..

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