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تحذير من رسائل نصب تعرض تفعيل رخصة القيادة دون اختبار

Time منذ ساعة
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تحذير من رسائل نصب تعرض تفعيل رخصة القيادة دون اختبار

الرياض (صدى):
حذرت مصادر بإدارة المرور من رسائل تلقاها البعض عبر " واتس آب " في الآونة الأخيرة، تعرض تفعيل رخصة القيادة أو إصدارها دون اخبارات، مقابل مبلغ مالي.

وأكدت المصادر أن رخص القيادة لا تصدر إلا بالحضور شخصيا إلى مدارس القيادة، أما في حال القيام باستبدال الرخص فإنه يتم عن طريق " أبشر".

وشددت على أن الأساس في استصدار الرخص هو الحضور الشخصي، مؤكدة أن تلك المواقع المضللة تهدف للاحتيال والسرقة بحسب الوطن.

وكانت إدارة المرور شددت على أنه لايجوز أن يكون هناك وسيط لطلب رخص القيادة، لافتة إلى أن تلك المواقع تدار من خارج المملكة.

Time واتساب
المرور
رخصة القيادة

أحدث التعليقات

خالد
اوه و هو الأخ حيوان عشان يفقد سيطرته و ما يمسك نفسه؟
ابوبدر
استاذ مؤمنة ثق تماما بان اللي يسوون الهاشتاقات ليسوا باهلاويين ومن داخل المملكة ولو كانوا كذلك فوالله لم لتكن تصمت او تصمت الجهات المختصة تجاه تلك الهاشتاقات ولكن اسأل الامن السيبراني عمن هو مسؤول عن تلك الهاشتاقات ...فلا تقول انت مقدر عتب الجماهير ولا خراط فاضي . مافيه احد يرضى بهذا الكلام وتلك الهاشتاقات .النية هو تثبيت انه من قبل جماهير الاهلي . كلنا يعلم بان كل شيء تحت المراقبة ومقدور على القبض على صاحب تلك الهاشتاقات لو يبون. ✋
كلام مليان
حتندم بكرى يا جميل
كلام مليان
اللحجي زليخه ما راح ترتاح الدوده الى فيه حتى يشرف ابو زعبل لسانك حصانك اذا صنته صانك
واضح*** وصريح***
أسأل الله الرحمن الرحيم ان يغفرلهم ويرحمهم، ويسكنهم الفردوس الاعلى، ويجعل قبورهم رياض من رياض الجنة..

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