تحذير من رسائل نصب تعرض تفعيل رخصة القيادة دون اختبار

الرياض (صدى):
حذرت مصادر بإدارة المرور من رسائل تلقاها البعض عبر " واتس آب " في الآونة الأخيرة، تعرض تفعيل رخصة القيادة أو إصدارها دون اخبارات، مقابل مبلغ مالي.
وأكدت المصادر أن رخص القيادة لا تصدر إلا بالحضور شخصيا إلى مدارس القيادة، أما في حال القيام باستبدال الرخص فإنه يتم عن طريق " أبشر".
وشددت على أن الأساس في استصدار الرخص هو الحضور الشخصي، مؤكدة أن تلك المواقع المضللة تهدف للاحتيال والسرقة بحسب الوطن.
وكانت إدارة المرور شددت على أنه لايجوز أن يكون هناك وسيط لطلب رخص القيادة، لافتة إلى أن تلك المواقع تدار من خارج المملكة.